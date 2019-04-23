Ahşap bir arabayla Peru'dan New York'a

Bu sıradışı aracı kızına doğum günü hediyesi olarak vermek isteyen babanın hikayesi Sputnik'in videosunda.
Bienvenido Ortega isimli Perulu bir marangozun kendi yaptığı ahşap arabayla, Peru'dan New York'a 11 bin kilometreden fazla yol kat etmesi gerekiyor.
Bu sıradışı aracı kızına doğum günü hediyesi olarak vermek isteyen babanın hikayesi Sputnik'in videosunda.
Rusya'nın Tver bölgesine taşınan St. Petersburglu Sergey Gorçakov, geleneksel Rus çalgısı gusli üreten bir fabrika kurdu. Bu müzik aleti, Rus destanlarında hikaye anlatıcıları ve gezici müzisyenler tarafından kullanılıyordu.
ABD'de yaşayan küçük kız Macy çok sevdiği tavşanın yanından neredeyse ayrılmıyor: beraber geziyor ve beraber oyun oynuyorlar. Ancak boyu küçük sahibininkiyle neredeyse aynı olan Puff isimli tavşan o kadar pisboğaz ki, aile yemi için her ay yaklaşık 260 dolar harcıyor.
Anjantin'de yaşayan Leonor annesi öldüğünde çocukken okulu bırakmak zorunda kaldı. 99 yaşında tekrar okul sırasına oturan Leonor, ilkokulun en çalışkan öğrencisi oldu.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan ve kışı çok uzun ve soğuk olan Yakutistan'da Game of Thrones dizisinin ekibine hediye olarak 'yerli Oscar' üretildi. Heykelciği gümüş ve dövme çelik, altlığı pirinç ve mamut dişinden yapılan 'Oscar' yapımında kullanılan gümüş, dizi hayranları tarafından bağışlandı.
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