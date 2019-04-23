Ahşap bir arabayla Peru'dan New York'a

ABD'de yaşayan küçük kız Macy çok sevdiği tavşanın yanından neredeyse ayrılmıyor: beraber geziyor ve beraber oyun oynuyorlar. Ancak boyu küçük sahibininkiyle neredeyse aynı olan Puff isimli tavşan o kadar pisboğaz ki, aile yemi için her ay yaklaşık 260 dolar harcıyor.