Kış, Rusya'ya Nisan'ın sonunda geri döndü

Kışın Rusya'ya geri dönüşünün etkileyici kareleri Sputnik'in videosunda.
Nisan'ın son haftasonu Rusya'nın Ural ve Sibirya bölgelerine kış geri döndü. Yekaterinburg, Tümen, Krasnoyarsk şehirlerinde şiddetli kar yağışı yaşandı ve sadece birkaç saat içinde kar örtüsünün kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Kışın Rusya'ya geri dönüşünün etkileyici kareleri Sputnik'in videosunda.
26 Nisan 1986'da dünya, insanlık tarihinin en korkunç facialarının birine, Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen kazaya tanıklık etti.
Bienvenido Ortega isimli Perulu bir marangozun kendi yaptığı ahşap arabayla, Peru'dan New York'a 11 bin kilometreden fazla yol kat etmesi gerekiyor.
Rusya'nın Tver bölgesine taşınan St. Petersburglu Sergey Gorçakov, geleneksel Rus çalgısı gusli üreten bir fabrika kurdu. Bu müzik aleti, Rus destanlarında hikaye anlatıcıları ve gezici müzisyenler tarafından kullanılıyordu.
ABD'de yaşayan küçük kız Macy çok sevdiği tavşanın yanından neredeyse ayrılmıyor: beraber geziyor ve beraber oyun oynuyorlar. Ancak boyu küçük sahibininkiyle neredeyse aynı olan Puff isimli tavşan o kadar pisboğaz ki, aile yemi için her ay yaklaşık 260 dolar harcıyor.
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