'Jet kıyafeti' ile süper kahraman gibi uçtu

Arama ve kurtarma çalışmaları ve polislerin hızlıca olay yerine yetişmeleri için kullanılabileceği ileri sürülen bu 'jet kıyafeti'nin tanıtımından etkileyici kareler Sputnik'in hazırladığı videoda.
Richard Browning isimli İngiliz emekli deniz piyade askeri, geliştirdiği bu kostüm sayesinde tıpkı bir 'Süper Kahraman' gibi havada süzülebiliyor.
Arama ve kurtarma çalışmaları ve polislerin hızlıca olay yerine yetişmeleri için kullanılabileceği ileri sürülen bu 'jet kıyafeti'nin tanıtımından etkileyici kareler Sputnik'in hazırladığı videoda.
Kuzey Deniz Yolu'nu daha şekilde aktif şekilde kullanma planlarını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Rusya, yeni nükleer buzkıran gemisi Ural'ı suya indirdi.
Suriye ordusu Kaplan Kuvvetleri komutanlarından Ali Taha, Sputnik’e yaptığı açıklamada Hama’nın kuzeybatısındaki El Hweiz köyünü Fetih el Şam’dan (eski adıyla El Nusra) temizlemeye yönelik saldırı operasyonuna salı gecesi başladıklarını söyledi.
2. Dünya Savaşı'na son vermiş teslimiyet belgesi, Berlin banliyösü olan Karlshorst'ta 8 Mayıs 1945 tarihinde saat 23:01'de imzalandı.
Tam 74. sene önce Üçüncü Reich hezimete uğratılmasının simgesi olan Kızıl Bayrak, Sovyet askerleri tarafından Berlin'deki Reichstag binasına göndere çekildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)