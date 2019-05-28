'Jet kıyafeti' ile süper kahraman gibi uçtu

Richard Browning isimli İngiliz emekli deniz piyade askeri, geliştirdiği bu kostüm sayesinde tıpkı bir 'Süper Kahraman' gibi havada süzülebiliyor.

Arama ve kurtarma çalışmaları ve polislerin hızlıca olay yerine yetişmeleri için kullanılabileceği ileri sürülen bu 'jet kıyafeti'nin tanıtımından etkileyici kareler Sputnik'in hazırladığı videoda.