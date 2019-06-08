Beyin felci engel olmadı: Ağzıyla origami yaparak ailesini geçindiriyor

Gao Guangli'nin hayatı ve başarıları Sputnik hazırladığı videosunda.
28 yaşındaki beyin felci hastası Çinli Gao Guangli, ağzıyla en hızlı origami yapan kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bunun yanısıra Çinli genç, yaptığı origamileri satarak ailesini de geçindirmeyi başardı.
Gao Guangli'nin hayatı ve başarıları Sputnik hazırladığı videosunda.
Rusya lideri Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Çin’den ‘saygı ve güven işareti olarak’ Moskova’ya gönderilen dev pandaları ziyaret etti.
Rusya’nın Lipetsk kentinde bir hayvanat bahçesinde erkek bir eşek ile dişi bir zebranın çiftleşmesi sonucunda eşek-zebra karışımı bir hayvan doğdu.
Rusya’nın hava savunma güçlerinin yeni bir hava savunma sistemini başarıyla test ettiği açıklandı.
Novosibirsk kentinden Marina ve Andrey Kloçkov 17 ve 7 yaşındaki çocuklarıyla Karadağ'dan Afrika'ya yolculuk yapıp, Krayipler ve Pasifik Okyanusu aşıp Antarktika buzullarına kadar ulaştılar ve Horn Burnu'nu geçmiş ilk Rus aile oldular.
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