Japonya'da kiralık aile hizmeti

Karısının ölmesi ve kızlarının kendi hayatlarını kurmak için evden ayrılmasıyla yanlız kalan Japon Kazushige Nishida kendisine arasıra aile 'kiralıyor'. Servisin kurucusu Yuichi Ishii, hizmetin gittikçe daha popüler hale gelmesinin sebebi olarak Japon zihniyetini gösterdi.