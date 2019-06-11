Japonya'da kiralık aile hizmeti

Kiralık akraba hizmetinin detayları ve hizmete başvuran insanların hikayesi Sputnik'in videosunda.
Karısının ölmesi ve kızlarının kendi hayatlarını kurmak için evden ayrılmasıyla yanlız kalan Japon Kazushige Nishida kendisine arasıra aile 'kiralıyor'. Servisin kurucusu Yuichi Ishii, hizmetin gittikçe daha popüler hale gelmesinin sebebi olarak Japon zihniyetini gösterdi.
Kiralık akraba hizmetinin detayları ve hizmete başvuran insanların hikayesi Sputnik'in videosunda.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-27 savaş uçağının, NATO'nun Baltık Denizi’ndeki Baltops-2019 tatbikatı kapsamında Rusya sınırlarına yaklaşan ABD ve İsveç hava kuvvetlerine ait iki keşif uçağını engellemek için havalandırıldığını duyurdu.
28 yaşındaki beyin felci hastası Çinli Gao Guangli, ağzıyla en hızlı origami yapan kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bunun yanısıra Çinli genç, yaptığı origamileri satarak ailesini de geçindirmeyi başardı.
Rusya lideri Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Çin’den ‘saygı ve güven işareti olarak’ Moskova’ya gönderilen dev pandaları ziyaret etti.
Rusya’nın Lipetsk kentinde bir hayvanat bahçesinde erkek bir eşek ile dişi bir zebranın çiftleşmesi sonucunda eşek-zebra karışımı bir hayvan doğdu.
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