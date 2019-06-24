Dost canlısı gri balina yavrusu, araştırmacıların botuna yaklaşıp kendini okşattı

Meksika açıklalarında meraklı bir balina yavrusu, okyanus araştırmacılarına 'merhaba' demek için botlarına yanaşmış.

Deneyler yapmak için balinalar üzerindeki organizmaları toplamak için Meksika açıklarında botla gezinen bir araştırma ekibin üyesi olan Miller’in anlattığına göre, annesiyle beraber yüzen bir gri balina yavrusu, başını ve çenesini suyun yüzeyine çıkarıp botlarına yaklaşmış.

Belli ki botun içindeki kişilerden yana endişesi olmayan anne balina, Miller ve meslektaşının, yavrusunu okşamasına izin vermiş.

Araştırmacılar, avlanmaları yüzünden soyları tükenmekte olan balinaların normalde botlardan çok korktuğunu söylüyor. Ancak ticari balina avcılığının neredeyse tamamen durdurulması ile balina nüfusu sağlıklı miktarlara dönmeye başladı.

“Bu boyutlardaki bir havyanın size doğru yüzmesi ve bebeğini ellemenize izin verecek kadar size güvenmesi, insanın yaşamını değiştiren cinsten bir deneyim” ifadelerini Miller, “Daha önce bir gri balinanın bunu yaptığını hiç görmemiştim” diye ekliyor.