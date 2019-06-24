1945 Moskova Zafer Geçidi: Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılmasının sembolü

1945 Moskova Zafer Geçidi'nden kareler Sputnik'in hazırladığı arşiv videosunda.
Nazi Alman ordusuna karşı kazanılan zaferin sembolü olan Moskova Zafer Geçidi tam 74 yıl önce Kızıl Meydan'da düzenlendi. Geçit sırasında yenilgiye uğratılan Nazi Almanyası'nın 200 bayrağı Vladimir Lenin Mozolesi'nin önünde yere atıldı.
1945 Moskova Zafer Geçidi'nden kareler Sputnik'in hazırladığı arşiv videosunda.
Meksika açıklalarında meraklı bir balina yavrusu, okyanus araştırmacılarına 'merhaba' demek için botlarına yanaşmış.
22 Haziran 1941 tarihinde sabah saat 4’te Hitler ordusu SSCB’ye saldırdı. 1418 gün süren ve 27 milyon kişinin ölmesine neden olan 'Büyük Vatanseverlik Savaşı' başladı. Rusya'da 22 Haziran Anı ve Keder Günü olarak önemli tarihler arasında yer alıyor.
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Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Berlin’de yeni Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde güneş altında yapılan resmi tören sırasında şiddetli şekilde titrediği görüldü. Korkutan görüntülerin ardından Merkel iyi olduğu, sıvı kaybı yaşadığı için titrediği açıklamasını yaptı.
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