1945 Moskova Zafer Geçidi: Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılmasının sembolü

22 Haziran 1941 tarihinde sabah saat 4’te Hitler ordusu SSCB’ye saldırdı. 1418 gün süren ve 27 milyon kişinin ölmesine neden olan 'Büyük Vatanseverlik Savaşı' başladı. Rusya'da 22 Haziran Anı ve Keder Günü olarak önemli tarihler arasında yer alıyor.