Çocuk felci teşhisi ağırlık kaldırma dalında antrenörlük yapmasına engel olmadı

Beş yaşına kadar yürüyemeyen 34 yaşındaki Kinjabayev müsabakalarda sağlıklı insanlarla aynı branşta yarışıyor. Detaylar Sputnik'in hazırladığı videoda.
Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde yaşayan Artur Kinjabayev, çocuk felci hastası olmasına rağmen ağırlık kaldırma antrenörü oldu.
Beş yaşına kadar yürüyemeyen 34 yaşındaki Kinjabayev müsabakalarda sağlıklı insanlarla aynı branşta yarışıyor. Detaylar Sputnik'in hazırladığı videoda.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) 204 gündür görev yapan Rus Soyuz MS 11 kapsülü Kazakistan'a indi.
Nazi Alman ordusuna karşı kazanılan zaferin sembolü olan Moskova Zafer Geçidi tam 74 yıl önce Kızıl Meydan'da düzenlendi. Geçit sırasında yenilgiye uğratılan Nazi Almanyası'nın 200 bayrağı Vladimir Lenin Mozolesi'nin önünde yere atıldı.
Meksika açıklalarında meraklı bir balina yavrusu, okyanus araştırmacılarına 'merhaba' demek için botlarına yanaşmış.
22 Haziran 1941 tarihinde sabah saat 4’te Hitler ordusu SSCB’ye saldırdı. 1418 gün süren ve 27 milyon kişinin ölmesine neden olan 'Büyük Vatanseverlik Savaşı' başladı. Rusya'da 22 Haziran Anı ve Keder Günü olarak önemli tarihler arasında yer alıyor.
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