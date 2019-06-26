Kalaşnikof, AK-12 tüfeğinin sivil versiyonu TR3'ü tanıttı

AK-12 tüfeğinin sivil modifikasyonu AK TR3 hakkındaki detaylar Sputnik'in videosunda.
Rus silah üreticisi Kalaşnikov şirketi, AK-12'nin sivil versiyonu olan Taktik Tüfek 3'ü (TR3) tanıttı.
AK-12 tüfeğinin sivil modifikasyonu AK TR3 hakkındaki detaylar Sputnik'in videosunda.
Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde yaşayan Artur Kinjabayev, çocuk felci hastası olmasına rağmen ağırlık kaldırma antrenörü oldu.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) 204 gündür görev yapan Rus Soyuz MS 11 kapsülü Kazakistan'a indi.
Nazi Alman ordusuna karşı kazanılan zaferin sembolü olan Moskova Zafer Geçidi tam 74 yıl önce Kızıl Meydan'da düzenlendi. Geçit sırasında yenilgiye uğratılan Nazi Almanyası'nın 200 bayrağı Vladimir Lenin Mozolesi'nin önünde yere atıldı.
Meksika açıklalarında meraklı bir balina yavrusu, okyanus araştırmacılarına 'merhaba' demek için botlarına yanaşmış.
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