ARMY-2019 Forumu’ndan göz alıcı hava gösterisi görüntüleri

Çok sayıda kişinin izlediği hava gösterisine Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait olan Su-35S, Su-30SM, Yak-130, MiG-29SMT savaş uçakları ile Ka-52 ve Mi-28H tipi savaş helikopterleri katıldı. Etkinliğin göz alıcı görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.