ARMY-2019 Forumu’ndan göz alıcı hava gösterisi görüntüleri

Çok sayıda kişinin izlediği hava gösterisine Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait olan Su-35S, Su-30SM, Yak-130, MiG-29SMT savaş uçakları ile Ka-52 ve Mi-28H tipi savaş helikopterleri katıldı. Etkinliğin göz alıcı görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Moskova bölgesinde düzenlenen ARMY-2019 Uluslaraarası Askeri Teknik Forumu kapsamında önde gelen Rus hava akrobasi ekipleri Russkiye Vityazi, Strizhi ve Berkutı gösteri uçuşlarını gerçekleştirdi.
Çok sayıda kişinin izlediği hava gösterisine Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait olan Su-35S, Su-30SM, Yak-130, MiG-29SMT savaş uçakları ile Ka-52 ve Mi-28H tipi savaş helikopterleri katıldı. Etkinliğin göz alıcı görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 gün içinde ikinci kez resmi bir programda kontrolsüz bir şekilde titrerken görüldü.
Rusya’nın Novosibirsk kentinde soğuktan donması nedeniyle patileri kesilen kediye dünyada bir ilk olarak dört adet protez titanyum pati takıldı.
Rusya’nın Moskova bölgesinde dün açılışı yapılan 5. Uluslararası Askeri Teknik Fuarı ARMY-2019’da Krasnodar bölgesinden ‘ERA’ teknokenti, keşif amaçlı ve kar baykuşu görünümlü insansız hava aracını (İHA) tanıttı.
Rus silah üreticisi Kalaşnikov şirketi, AK-12'nin sivil versiyonu olan Taktik Tüfek 3'ü (TR3) tanıttı.
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