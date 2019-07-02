Moskova hayvanat bahçesinden panda yayını

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in son Rusya ziyaretinde beraberinde getirdiği Ru Yi ve Ding Ding adlı iki yavru panda, yerleştirilen sekiz kamera sayesinde 1 Temmuz’dan itibaren 24 saat kesintisiz izlenebiliyor.

Moskova Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü Svetlana Akulova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada canlı yayının pandaları yakından izleyip daha iyi tanıma imkanını tanıdığına dikkat çekerek, ‘Herkes istediği zaman pandaların yaşamını, önceden kendilerinden saklanmış yemleri nasıl buldukları, meyveli buzu nasıl yedikleri, birbiriyle nasıl oynadıklarını izleme fırsatını bulabilir’ ifadelerini kullandı.

Çin’in, pandalar üzerinde ortak incelemelerde bulunmak üzere iki hayvanı 15 yıllığına Rusya’ya verdiği belirtilmişti.