Sibirya’da 4.000 kilometre: Baykal-Amur Demiryolu Hattı nasıl inşa edildi

SSCB ve Rusya’nın stratejik taşımacılık ana hatlarından biri olan Baykal-Amur Demiryolu’nun inşaatına tam 45 yıl önce, 8 Temmuz 1974’te başlandı.

Baykal-Amur Demiryolu Hattı, Doğu Sibirya’daki Tayşet kenti ile Rusya’nın Uzakdoğu bölgesindeki Sovetskaya Gavan şehri arasında uzanan 4.300 kilometrelik bir demiryolu.

Bu demiryolu hattını döşemeye yönelik ilk girişimler 1937’de yapıldı, ancak Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın (2. Dünya Savaşı'nın) başlamasıyla döşenmiş olan bölümün bir kısmının, daha önemli ihtiyaçlar için sökülmesi gerekti.

Demiryolunun inşaatı süresince çalışmalara toplamda 2 milyondan fazla kişi katıldı.

Demiryolu 11 nehir ve 7 dağ sırtıyla kesişiyor. Hat güzergâhında 8 tünel açıldı, 142 köprü, 200’ün üzerinde istasyon, 60’ı aşkın kent ve kasaba inşa edildi.

Baykal-Amur Demiryolu Hattı'nın inşasından arşiv kareleri Sputnik'in videosunda.