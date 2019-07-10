Dünyanın ilk ressam robotu Ai-Da bir milyon dolardan fazla kazandı

Oxford Üniversitesi uzmanların katılımıyla geliştirilen robota Ai-Da ismi de ilk kadın programcı olarak görülen Kontes Ada Lovelace onuruna verildi.
Ressam robotun nasıl çalıştığını Sputnik videosunda anlatıyor.
Ressam robot Ai-Da'nın yaratıcısı Aiden Meller'a göre, robotun çizdiği yapay zeka resimleri ilk sergisi kapsamında 1 milyon dolardan fazla para kazandırdı.
Oxford Üniversitesi uzmanların katılımıyla geliştirilen robota Ai-Da ismi de ilk kadın programcı olarak görülen Kontes Ada Lovelace onuruna verildi.
Ressam robotun nasıl çalıştığını Sputnik videosunda anlatıyor.
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