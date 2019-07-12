S-400'lerin Rusya'dan Türkiye'ye gelişi kameralara böyle yansıdı

Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlıkları tarafından paylaşılan videolarda, S-400 malzemelerinin Rusya'da An-124-100 nakliye uçağına yüklenmesi ve Türkiye'de uçaktan indirilmesinin kareleri yer aldı.

12 Haziran tarihinde S-400'lerin birinci grup malzemeleri Türkiye'ye ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400'lerin Ankara'ya gelişinin kareleri:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin teslimatıyla ilgili, "Bugün sabah saatlerinden itibaren 3 uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek" dedi. Akar, Patriot konusunda da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan S-400'lerin Rusya'da uçağa yüklenmesinin kareleri:

Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının başlamasını değerlendiren Rus uzman İgor Korotçenko, bu sevkiyatla birlikte Türkiye'nin tamamen bağımsız, egemen, kimsenin korkutamayacağı güçlü bir ülke olduğunun görüldüğünü ifade etti. Korotçenko'ya göre Türkiye, askeri açıdan seçkin ülkeler kulübüne girdi.

Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatıyla ilgili ön değerlendirme yapan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ise "Türkiye'nin S-400 teslimatını aldığının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi" dedi.