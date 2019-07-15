Kadın adına sahip silah: 'Katyuşa'

Rusya'da yaygın olan ''Yekaterina'' kadın isminin kısa versiyonu olan 'Katyuşa', BM-8 ve BM-13 çok namlulu roketatarın lakabıdır.

Silahın adının iki versiyonunu ve 'Katyuşa'ların Rusya tarihinde önemini, Sputnik hazırladığı videoda anlatıyor.