Kadın adına sahip silah: 'Katyuşa'

Rusya'da yaygın olan ''Yekaterina'' kadın isminin kısa versiyonu olan 'Katyuşa', BM-8 ve BM-13 çok namlulu roketatarın lakabıdır.
Silahın adının iki versiyonunu ve 'Katyuşa'ların Rusya tarihinde önemini, Sputnik hazırladığı videoda anlatıyor.
Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Nazilerin mevzilerine ilk atışları 14 Temmuz 1941'de yapan efsanevi 'Katyuşa'lar, faşist işgalcilere karşı kazanılan zaferde paha biçilmez bir katkı sundu.
Rusya'da yaygın olan ''Yekaterina'' kadın isminin kısa versiyonu olan 'Katyuşa', BM-8 ve BM-13 çok namlulu roketatarın lakabıdır.
Silahın adının iki versiyonunu ve 'Katyuşa'ların Rusya tarihinde önemini, Sputnik hazırladığı videoda anlatıyor.
Bursalı börek ustası Hasan Acar, Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına başlaması dolayısıyla Rusya lideri Vladimir Putin'e pişirdiği böreği gönderdi.
Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlıkları tarafından paylaşılan videolarda, S-400 malzemelerinin Rusya'da An-124-100 nakliye uçağına yüklenmesi ve Türkiye'de uçaktan indirilmesinin kareleri yer aldı.
Muş Valiliği tarafından düzenlenen 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliği kapsamında, kente gelen 33 yaşındaki Rus moda tasarımcısı Anita Grey, çöplerden topladığı poşetlerle kıyafet ördü. Anita Grey, amacının poşetlerden 46 bin kıyafet dikmek olduğunu söyledi.
Bursa'da 6 çocuğuyla çay bahçelerinde dilenen kadının üzerinden 18 bin 205 lira çıktı.
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