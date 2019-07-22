Ermenistan dağlarında SSCB döneminden kalan dev radyo teleskobu

Devasa antenin çevresinde, bir zamanlar radyo ölçüm araştırmaları için kullanılan diğer terk edilmiş binalar bulunuyor. Teleskobun ait olduğu Ulusal Ermenistan Meteoroloji Enstitüsü, şu anda kompleksi restore etmek için bir yatırımcı arıyor.

Devasa teleskobun havadan çekilmiş görüntüleri Sputnik'in videosunda.