Rus savaş muhabiri Andrey Stenin ölümünün beşinci yılında anılıyor

Çatışma bölgesinde görevlendirilen Stenin’in yazı işleriyle iletişimi, 5 Ağustos 2014 tarihinde aniden kesilmişti. İki ay sonra ise, Donetsk bölgesinde yol kenarında terk edilmiş bir arabanın içerisinde cesedi bulundu. Sonradan öğrenildiğine göre 6 Ağustos tarihinde Stenin’i taşımakta olan araca ateş açıldı. Kundaklanan araç, çatışma sonrası alev alarak genç muhabire mezar oldu.

Stenin’in uzmanlık alanı; yaşanan faciaların, ayaklanmaların, askeri müdahalelerin ve çatışmaların insanlar üzerindeki etkisini fotoğraflamaktı. Mesleği gereği dünyanın en tehlikeli bölgelerinde bulunmuştu. Bunların arasında Suriye, Gazze, Libya ve hatta Türkiye dahi bulunuyordu. Ayrıca çektiği fotoğraflarla 2010 ve 2013 yıllarında Gümüş Kamera Ödülü’nün de sahibi olmuştu. Bunun yanında 2010 yılında, Rusya’nın en saygın medya ödüllerinden birisi olan İskra’ya da layık görülmüştü.

Ölümünün ardından Stenin’in anısına Aralık 2014’te, UNCESCO Rusya Ulusal Kurulu himayesinde Uluslararası Andrey Stenin Basın Ödülleri düzenlenmeye başlandı. Söz konusu yarışma, dünyanın dört bir yanındaki genç fotoğrafçılara hitap eden önemli bir fotoğrafçılık yarışması.