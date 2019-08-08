Çeçenistan’da 5. kattaki pencereden sarkan çocuk böyle kurtarıldı

Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Grozni’de bir binanın beşinci katındaki dairenin camından sarkan 6 yaşındaki çocuk, hava tahliye borularının üzerine basarak orada mahsur kaldı. Çocuğu görenler durumu polise ve aileye bildirdi. Olay sırasında ailenin evde olmadığı anlaşılınca, Aslan Dinayev isimli adam camından dışarı sarktı.

Adam Camayev adındaki polisin yardımı ile çocuğu yakalayan adam, onu kurtararak binanın içine çekti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, çocuğu kurtaran adam ve polisin ise Çeçenistan İçişleri Bakanlığı tarafından ödüllendirildiği belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan olay görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.