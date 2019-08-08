Eski Mısırlıların kamış teknenin kopyası ile 6 bin km'lik seyahat

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından da geçecek Abora IV isimli kamış teknenin görüntüleri ve yolculuğa hazırlıklar Sputnik'in videosunda.
Alman araştırmacı ve arkeolog Dominique Görlitz, kamış tekneyle eski Mısırlı denizcilerin güzergahından tekrar geçecek. Ekip, Bulgaristan'daki Beloslav Gölü'nden İskenderiye'ye 3 bin km'lik mesafeyi kat edip geri dönmeyi planlıyor. Yolculuğun amacı, Herodot'un Mısırlıların Karadeniz'e ulaşmayı başardıkları iddiasını doğrulamaktır.
İstanbul ve Çanakkale boğazlarından da geçecek Abora IV isimli kamış teknenin görüntüleri ve yolculuğa hazırlıklar Sputnik'in videosunda.
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Ohotnik' (Avcı) adlı en yeni silahlı insansız hava aracının (İHA) hafta sonu yaptığı ilk uçuştan görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Grozni’de bir binanın beşinci katındaki dairenin camından sarkan 6 yaşındaki çocuk, hava tahliye borularının üzerine basarak orada mahsur kaldı. Çocuğu görenler durumu polise ve aileye bildirdi. Olay sırasında ailenin evde olmadığı anlaşılınca, Aslan Dinayev isimli adam camından dışarı sarktı.
Rossiya Segodnya haber ajansının savaş muhabiri Andrey Stenin, 6 Ağustos 2014 tarihinde Ukrayna'da görev başında hayatını kaybetmesinin beşinci yıl dönümünde anılıyor.
Olga Bay koyunda Kronotsky Doğa Koruma Alanı görevlisi tarafından kayda alınan anlarda, birbirlerine birkaç metre mesafede suyun tadını çıkaran bir bozayı ve balinanın sıradışı anları görülüyor. Üstelik videoda ayı, bir süre dikkatle izlediği balinanın taklidini yapıyor.
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