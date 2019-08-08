Eski Mısırlıların kamış teknenin kopyası ile 6 bin km'lik seyahat

Olga Bay koyunda Kronotsky Doğa Koruma Alanı görevlisi tarafından kayda alınan anlarda, birbirlerine birkaç metre mesafede suyun tadını çıkaran bir bozayı ve balinanın sıradışı anları görülüyor. Üstelik videoda ayı, bir süre dikkatle izlediği balinanın taklidini yapıyor.