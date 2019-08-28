Rusya'nın tilki evcilleştirme denemesi: 60 yıl sonra köpek gibi cana yakın oldular

1959 yılında Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Novosibirsk Sitoloji ve Genetik Enstitüsünde başlatılan denemenin amacı köpekler gibi ilk başta evcilleştirilmiş hayvanların geçtiği tarihi evcilleştirme sürecini tekrar yaşatmaktı.

Doğal ortamda evcilleştirme süreci 15 yıl sürerken bilim insanları tarafından 60 yıldır yürütülen deneyde, tilkilerin huyu daha cana yakın oldu, dış görünümleri de değişti.

Evcilleştirilmiş tilkilerin hikayesi Sputnik'in videosunda.