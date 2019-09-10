İp cambazları Moskova’da iki gökdelen arasında yürüyüp rekora imza attı

245 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüyüş gerçekleştiren yedi sporcunun Guiness Rekorlar Kitabı’na gireceği belirtildi. Alman ip cambazı Friedi Kühne’nin tehlikeli gösteri sırasında kendisini heyecanla izleyen vatandaşlara eliyle öpücükler göndermesi dikkat çekti.
Yürüyüşe hazırlık sırasında tehlikeli anlar yaşandı. Sporculardan biri antrenman sırasında 100 kat yüksekliğindeki ip üzerinde yürürken birden dengesini kaybetti, ama güvenlik halatı sayesinde yerine dönüp yürüyüşe devam etti.
İp cambazlarının nefes kesen gösterisinin görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.
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