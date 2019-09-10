Rus pehlivan 30 tonluk karayolu trenini çekti

Bu, 98 kg olan pehlivanın rekor kırmak için yaptığı ikinci denemesiydi.
Rusya’nın Perm şehrinin 21 yaşındaki sakini yeni rekora imza attı. Boris Harlamov, ağırlığı 30 tonu geçen karayolu trenini 35 saniye içinde 4.75 metre çekmeyi başardı.
Bu, 98 kg olan pehlivanın rekor kırmak için yaptığı ikinci denemesiydi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya, Almanya, Fransa ve Kanada’dan 7 profesyonel ip cambazı, Moscow City gökdelen kompleksinin 350 metre yükseklikteki iki kulesi arasında gerilen ip üzerinde yürüyerek yeni dünya rekoruna imza attı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.
Dünya üzerindeki en alçak ve en sıcak noktalardan biri olan ve sanki başka bir alemdenmiş izlenimi veren sülfür tabakalardan oluşan Etiyopya’daki Danakil Çöküntüsü, dron ile görüntülendi.
Doğuştan bacakları olmayan ABD'li güreşçi Zion Clark Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.
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