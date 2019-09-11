Köpekler için 'akıllı yelek'

Sputnik, işitme engelli köpekler ve konuşma engelli insanlar için faydalı olacağı öngörülen bu yeleğin çalışma prensibini hazırladığı videoda anlatıyor.
İsrailli bilim adamları, köpeğe komutun uzaktan kumanda ile verilmesini sağlayan 'akıllı yelek' geliştirdi.
Sputnik, işitme engelli köpekler ve konuşma engelli insanlar için faydalı olacağı öngörülen bu yeleğin çalışma prensibini hazırladığı videoda anlatıyor.
Rusya’nın Perm şehrinin 21 yaşındaki sakini yeni rekora imza attı. Boris Harlamov, ağırlığı 30 tonu geçen karayolu trenini 35 saniye içinde 4.75 metre çekmeyi başardı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya, Almanya, Fransa ve Kanada’dan 7 profesyonel ip cambazı, Moscow City gökdelen kompleksinin 350 metre yükseklikteki iki kulesi arasında gerilen ip üzerinde yürüyerek yeni dünya rekoruna imza attı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.
Dünya üzerindeki en alçak ve en sıcak noktalardan biri olan ve sanki başka bir alemdenmiş izlenimi veren sülfür tabakalardan oluşan Etiyopya’daki Danakil Çöküntüsü, dron ile görüntülendi.
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