Rus gazeteciler Kırım Köprüsü'nün demiryolu kısmından geçti

Köprünün denizyolu kısmının, bu yılın aralık ayında trafiğe açılması planlanıyor.
Kırım Köprüsü'nün karayolu kısmı, geçen sene Mayıs ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılmıştı.
Rus gazeteciler, ilk kez Kırım Köprüsünün demiryolu kısmından geçti. Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, geçiş yaklaşık yarım saat sürdü.
Köprünün denizyolu kısmının, bu yılın aralık ayında trafiğe açılması planlanıyor.
Kırım Köprüsü'nün karayolu kısmı, geçen sene Mayıs ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılmıştı.
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