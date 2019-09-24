Rus gazeteciler Kırım Köprüsü'nün demiryolu kısmından geçti

Kuzey Kutup Bölgesi’nin Rusya’ya ait kesiminin en kuzeyinde yer alan Franz Josef Toprakları Takımadası yakınlarında konuşlanmış olan Rus gemilerinden fırlatılan füzelerin görüntüleri yayınlandı. Söz konusu füzelerin bir kısmı Kinjal sistemleriyle fırlatıldı.