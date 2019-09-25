Rus ordusunun başarılı seyir füze testi görüntüleri yayınlandı

Japon Denizi’nin Büyük Petro Körfezi’nde gerçekleşen test sırasında Rusya Pasifik Filosu’na ait olan modernize edilmiş Smerç savaş gemisinden fırlatılan X-35 seyir füzeleri, hareket halinde bulunan 50 kilometredeki hedefi başarıyla imha etmeyi başardı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Japon Denizi’nde gerçekleşen test sırasında roketatarların monte edildiği bombardıman gemisine 10 adet savaş gemisi ve yardımcı geminin eşlik ettiği ifade edildi. Başarıyla gerçekleşen denemenin görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.