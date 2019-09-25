Eğitmenine sarılan boz ayının sevgi dolu anları kameralara yansıdı

New York’ta bulunan Orphaned Vahşi Yaşam Merkezi’nde Jenny isimli bir ayı ve dünya standartlarında bir ayı terbiyecisi olan Jim Kowalczik’in samimi anları kayıt altına alındı. Yayınlanan videoda ayının, eğitmene sarıldığı görülüyor.

Merkezin çalışanlarından Kerry Clair, çektiği bu videoyu Orphaned Vahşi Yaşam Merkezi’nin resmi YouTube hesabı üzerinden ‘Ayı Jenny, oyuncak ayısına sarılıyor’ notuyla paylaştı.

Yaptığı açıklamada Clair, “15 yaşındaki bir Suriye boz ayısı olan Jenny, Orphaned Vahşi Yaşam Merkezi’nin bir üyesi. Aynı zamanda Jenny, eğitmenlerimizden Jim’e sarılmayı çok seviyor” ifadelerini kullandı.

Vahşi doğaya geri dönemeyen hayvanlara 'yoldaşlık'

Söz konusu merkez, 110 dönüm arazi ürerine kurulu. Üstelik resmi internet adreslerinde yer alan bilgiye göre, burada uzmanlar hayvanlara ilgi göstererek vahşi yaşama geri dönmelerine yardımcı oluyorlar.

Ancak Jenny örneğinde olduğu gibi, kimi zaman hayvanlar vahşi yaşama bir daha geri dönemiyorlar. Bu durumda da merkezin Jim ve Susan Kowalczik önderliğindeki uzmanlarının onlara uzun dönem ilgi ve alaka göstererek, yoldaşlık etmeleri gerekiyor.