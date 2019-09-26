İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı

Saat 14:00 sıralarında İstanbul genelinde hissedilen bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladığı depremin ardından, 28 tane daha artçı deprem hissedildi.

İstanbul'da saat 14:00 sıralarında şehir genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü ilk dakikalarda 5.7 olarak açıkladı.

Daha sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.8 olarak duyuruldu. Açıklamada, depremin 7 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Merkez Camii'nin minaresi çöktü:

Deprem anında bir evin ve binanın görüntüleri:

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Binalara girmeyin" diye konuştu.

Okul öğrencilerinin ve vatandaşların tahliye edilmesi böyle görüntülendi:

Depremin ardından metrobüs duraklarında aşırı yoğunluk yaşanıyor:

İstanbul Valiliği ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. Kocaeli genelinde de okullarda öğrenciler bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi.