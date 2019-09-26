Gözü kapalı olarak ayaklarıyla ok atabilen Rus kız yeni rekora hazırlanıyor: Bu sefer tek el üzerinde durarak

Saat 14:00 sıralarında İstanbul genelinde hissedilen bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladığı depremin ardından, 28 tane daha artçı deprem hissedildi.