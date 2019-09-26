Gözü kapalı olarak ayaklarıyla ok atabilen Rus kız yeni rekora hazırlanıyor: Bu sefer tek el üzerinde durarak

Diana, Moskova'da düzenlenen sirk festivalinde gozü kapalı olarak ayaklarıyla yaydan ok atıp Rusya rekoruna imza attı. Şimdi kız, dünya rekoruna hazırlanıyor.
Diana'nın hikayesi Sputnik'in videosunda.
İnanılmaz ok atma yeteneğine sahip olan 13 yaşındaki Rus kız Diana Butan, bu sefer tek el üzeirinde durarak ayaklarıyla ok atarak yeni rekora imza atmak istiyor.
Diana, Moskova'da düzenlenen sirk festivalinde gozü kapalı olarak ayaklarıyla yaydan ok atıp Rusya rekoruna imza attı. Şimdi kız, dünya rekoruna hazırlanıyor.
Diana'nın hikayesi Sputnik'in videosunda.
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