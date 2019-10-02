Rusya’da Topol-M balistik füzesiyle yapılan atış talimi böyle görüntülendi

Rusya Savunma Bakanlığı, bu atış talimi ile Topol-M füze sisteminin performansını teyit etmeyi amaçladıklarını açıkladı.
Tüm hedeflerin vurulduğunu kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, belirlenen görevlerin yerine getirildiğini vurguladı.
Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden fırlatılan Topol-M kıtalararası balistik füze, Kamçatka Yarımadası’nda belirlenen hedefi vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bu atış talimi ile Topol-M füze sisteminin performansını teyit etmeyi amaçladıklarını açıkladı.
Tüm hedeflerin vurulduğunu kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, belirlenen görevlerin yerine getirildiğini vurguladı.
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