Sri Lanka'da fil ölümleri: Köylüler zehirlemiş olabilir

Çevreciler, fillerin yiyecek ararken çiftliklere girdikleri için köylüler tarafından zehirlendirildiğini iddia ederken yedi filin ölümünün bile adada yaşayan 5 bin 500 filden oluşan popülsyona ciddi bir darbe olduğunu da vurguluyor.
Bir hafta içinde Sri Lanka'da 7 ölü fil bulundu.
Çevreciler, fillerin yiyecek ararken çiftliklere girdikleri için köylüler tarafından zehirlendirildiğini iddia ederken yedi filin ölümünün bile adada yaşayan 5 bin 500 filden oluşan popülsyona ciddi bir darbe olduğunu da vurguluyor.
Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden fırlatılan Topol-M kıtalararası balistik füze, Kamçatka Yarımadası’nda belirlenen hedefi vurduğu belirtildi.
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