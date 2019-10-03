Eşek arılarının küçük bir su birikintisi üzerindeki kavgası, ağır çekimle kayda alındı

Doğa fotoğrafçısı Lothar Lenz, Almanya’nın Eifel sıradağlarındaki eşek arılarının ağır çekim görüntülerini kaydetti. Videoda görülen son derece ağırlaştırılmış çekimlerde arıların beslendikleri, kavga ettikleri ve uçuştukları görülüyor.

250 ila 500 kez yavaşlatılan videonun kadrajı, küçük bir su birikintisinde uçan eşek arılarına odaklanırken oldukça büyüleyici detaylar yakalıyor. Öyle ki arıların kanat çırpışlarını da, bacaklarındaki tüyleri de görmek mümkün.

Videoda su birikintisinden ‘dostça’ su içmekte olan büyük eşek arılarının, kendilerine yaklaşan eşek arısı sürüsünü fark etmelerinin ardından bunu bir tehdit olarak algılayarak savunmaya geçtikleri görülüyor.

'Hayvansal proteinle büyüten avcılar'

Lenz, “Uzun yıllardır eşek arılarıyla meşgulüm. Büyük eşek arıları, yavrularını hayvansal proteinle büyüten gerçek birer avcılardır. Bu sebeple de küçük eşek arısı sürüleri onlar için ideal bir av görevi görürler” ifadelerini kullandı.

Küçük bir kasabada yaşayan fotoğrafçı, etrafındaki doğayı gözlemlemekten hoşlanıyor ve vahşi doğayı neredeyse her gün fotoğraflıyor.