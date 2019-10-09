Resulayn'dan görüntülenen Barış Pınarı Harekatı

Bugün 67 yaşına giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum günü öncesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Tuva’daki bir tayga ormanında mantar topladı ve bir dağa tırmandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus liderin doğum gününü de ailesi ve yakınları ile doğada geçireceğini ifade etti.