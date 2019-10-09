Resulayn'dan görüntülenen Barış Pınarı Harekatı

ABD'nin askerlerini çekmesinin ve sınıra çok sayıda sevkiyatın ardından Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlemesi beklenen harekat 16.00'da başladı.
Resulayn'dan Barış Pınarı Harekatı böyle görüntülendi.
Türkiye, Suriye'de 'güvenli bölgeler' oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna harekat başlattı.
ABD'nin askerlerini çekmesinin ve sınıra çok sayıda sevkiyatın ardından Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlemesi beklenen harekat 16.00'da başladı.
Resulayn'dan Barış Pınarı Harekatı böyle görüntülendi.
Bugün 67 yaşına giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum günü öncesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Tuva’daki bir tayga ormanında mantar topladı ve bir dağa tırmandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus liderin doğum gününü de ailesi ve yakınları ile doğada geçireceğini ifade etti.
Rusya'nın Krasnodar kentinde yaşayan Dmitriy Bratçikov, çevik kuvvet biriminden ayrılıp manikür ve pedikür ustası oldu.
Doğa fotoğrafçısı Lothar Lenz, Almanya’nın Eifel sıradağlarındaki eşek arılarının küçük bir su birikintisi üzerine verdikleri kavganın ağır çekim görüntülerini kaydetti.
Bir hafta içinde Sri Lanka'da 7 ölü fil bulundu.
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