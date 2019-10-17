Grom-2019 tatbikatındaki balistik füze testi görüntüleri yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, tatbikatın yönetimi Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirildi.

Tatbikata Stratejik Caydırma Kuvvetleri’nin kara, deniz ve hava birlikleri katıldı.

Rus donanmasının Kuzey Filosu’na ait denizaltı Barents Denizi’nden fırlattığı balistik füze Kamçatka’daki Kura poligonundaki hedefi vururken Pasifik Filosu’na ait denizaltı da bulunduğu Ohotsk Denizi’nden fırlattığı balistik füze Arhangelsk bölgesindeki Çija poligonundaki hedefe isabet etti. Hazar Filosu ve Kuzey Filosu’na ait savaş gemileri de Kalibr hassas seyir füzelerini denedi.

İskender hava savunma sistemlerinin de seyir füzeler fırlatırken Yars stratejik sistem balistik füze denemesi yaptı. Ayrıca Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları da karadaki hedefleri seyir füzeleriyle vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikat sırasında tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiği, hedeflerin başarıyla vurulduğunu bildirdi.

Tatbikatta yaklaşık 12 bin asker, 213 stratejik fırlatma aracı, beşi stratejik bombardıman uçağı dahil 105 hava aracı, 15 savaş gemisi, 5 denizaltı, 310 savaş ve özel araç katıldı.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinden Tümgeneral Yevgeniy İlyin, planlı Grom-2019 tatbikatının tamamen savunma amaçlı olduğunu ve diğer ülkelere karşı olmadığının altını çizmişti.