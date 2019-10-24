Rus tasarımcılardan Terminator görünümlü ev robotu: Görevi arkadaş gibi sohbet edebilmek

Robotun yüzleri ve gürültülere rağmen bile konuşmaları tanıma yeteneği var. Ancak geliştiriciler, robotun en önemli görevini sohbet edebilen bir arkadaş olmak. Görevini yerine getirmek için 7 dilde konuşma yeteneğiyle de donatılan bu robot, 'Terminator' filminin 'Hasta la vista, baby' (güle güle bebeğim) ve 'I'll be back' (geri döneceğim) de dahil olmak üzere 200 bin üzerinde ifade biliyor.

Aydınlatma sistemi ve beyaz eşyaları kontrol edebilen 'ev Terminatörü' Sputnik'in videosunda.