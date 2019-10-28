28 Ekim 1944: Ukrayna, Nazi Almanyası'nın işgalinden kurtarıldı

Nazi işgali altında kalan SSCB ülkesi Ukrayna, yerli halk ve Yahudi katliamı dahil olmak üzere acımasız savaş suçlarına sahne oldu. Naziler, 150 bin Yahudi ve Nazilere karşı çıkan yerli halkı katledip en kanlı suçlarından birini Babiy Yar'da işledi.

1943 yılının yazında başlayan Sovyet ordusunun Ukrayna'yı işgalcilerden kurtarma operasyonu 28 Ekim 1944 tarihinde başarıyla tamamlandı.

Sputnik, Nazi işgali altındaki Ukrayna'dan ve Kızıl Ordu'nun bu ülkeyi kurtarma operasyonundan arşiv karelerini, hazırladığı videoda derledi.