Lübnan'ı sallayan protestolardan görüntüler

Lübnan'da neredeyse 2 haftadır devam eden protestolara, ülkenin dört milyonluk nüfusunun yarısının katıldığı belirtiliyor.

Lübnan'da ekonomik kriz ve yolsuzluğun tetiklediği sistem karşıtı protestolar hayatı durdururken, Batı ve Körfez destekli Başbakan Saad Hariri'den bugün istifa açıklaması geldi.

Lübnan başkenti Beyrut'tan protesto görüntüleri:

Lübnan'daki protestolar

Lübnan’da, 17 Ekim’den bu yana kitlesel protesto gösterileri düzenleniyor. Göstericiler, başkent Beyrut’taki cadde ve sokakları trafiğe kapatıyor ve ülkenin kuzeyini güneyine bağlayan karayollarına barikatlar kuruyor. Protestocular, hükümet ve parlamentoyu feshetmeye ve erken seçimleri düzenlemeye çağırıyor. Göstericiler, ülke yönetimini etkisiz yaptığı gerekçesiyle politikadaki mezhepsel kota sisteminin kaldırılmasını talep ediyor. Birkaç üniversitenin eğitime ara verdiği ülkede bankalar da kapatıldı.

Başbakan Saad Hariri'nin bankalardan 3.4 milyar dolarlık katkı talep eden ve bakanlarla milletvekillerinin maaşlarını yarıya indiren paket, protestocuları teskin etmedi. Hariri'nin açıklamasına 'palavra' diyen protestocular, ülke çapında eylemlere devam etti.