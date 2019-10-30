Mezar taşlarının parçalarını AVM zemini için kullandılar

Ust-Kamenogorsk sakini Natalya Andreeva, AVM'in döşeme kaplanmasında 15 sene önce ölen babasının mezar taşındaki portresini görüp şok geçirdi.

2014 yılında babasının mezar taşının yenilendiğini belirten Andreeva, bunun için mezar taşındaki eski resmin restorasyonundan ziyade yeni bir resmin kullanılmasına karar verildiğini de kaydetti. 'Eski resmin yok edilmesinden emindik, o bize verilmedi. Beş sene sonra ise bu korkunç haberi aldım', dedi Andreeva.

Genç kadının savcılığa yaptığı şikayet üzerine vandalizm eylemi suçundan soruşturma başlatılırken AVM yöneticileri ise müteahhit şirketini suçlu tutuyor.