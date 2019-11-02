Rusya'da sokaktan kurtarılan 'insan yüzlü' köpek 'Frida' sosyal medya yıldızı oldu

Bratsk'ta hayvan barınağında çalışan gönüllüler, sokakta 'kaşlı' bir köpek buldu. İlk önce barınak çalışanları, köpeğin kaşlarının çocuklar tarafından çizildiğini düşünüyordu ancak veterinerler kaşların gerçek olduğunu teyit etti.
Gönüllüler, ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun ismi verdikleri küçük Frida'nın görüntülerini internette yayınladılar ve kısa sürede hayvana yeni sahibi buldular.
'İnsan yüzü sanki'
Oksana'nın Betty ismi verdiği sıradışı köpek yeni hayatına çabuk alıştı: yaramazlık yapmıyor, komutları yerine getirmeyi öğrendi bile.
'İnsan yüzlü' köpeğin multu hikayesi Sputnik'in videosunda.
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