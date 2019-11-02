Rusya'da sokaktan kurtarılan 'insan yüzlü' köpek 'Frida' sosyal medya yıldızı oldu

Rusya'nın Bratsk kentinde, hayvan barınağı çalışanları sokakta sıradışı bir renge sahip köpek buldu. İlk önce 'Frida' ismi verilen sevimli 'kaşlı köpek' sosyal medya yıldızı oldu, yeni sahibini çabuk buldu, ismi ise bir kez daha değiştirildi.

Bratsk'ta hayvan barınağında çalışan gönüllüler, sokakta 'kaşlı' bir köpek buldu. İlk önce barınak çalışanları, köpeğin kaşlarının çocuklar tarafından çizildiğini düşünüyordu ancak veterinerler kaşların gerçek olduğunu teyit etti.

Gönüllüler, ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun ismi verdikleri küçük Frida'nın görüntülerini internette yayınladılar ve kısa sürede hayvana yeni sahibi buldular.

'İnsan yüzü sanki'

Köpeğin 'kaşlarının' kendisine derin etki bıraktığını belirten Frida'nın yeni sahibi Oksana 'Yüzüne surat bile denilmez, insan yüzü sanki. Bu güzelliği kim, nasıl sokağa atabildi ki? Aklım almıyor bunu. O benim mucizem' şeklinde konuştu.

Oksana'nın Betty ismi verdiği sıradışı köpek yeni hayatına çabuk alıştı: yaramazlık yapmıyor, komutları yerine getirmeyi öğrendi bile.

'İnsan yüzlü' köpeğin multu hikayesi Sputnik'in videosunda.