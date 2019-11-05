Bir dokunuşla pişirip servis eden ‘tembel işi’ ızgara makinesi

ABD'li Matt Thompson, altı ay boyunca yaptığı hesaplamalar, özenli çizimler ve ince ahşap işçiliği neticesinde, sosislerin sadece küçük bir dokunuşla otomatik olarak ızgarada pişmesine olanak veren bir makine ortaya çıkardı.

Üstelik söz konusu ahşap makine sosisleri altı dakika içerisinde pişirmek, hatta üstlerine muntazam bir şekilde hardal sıkmakla da kalmıyor. İçecek kutularını soğuk tutma özelliği de olan bu ‘tembel işi makine’ yine bir dokunuşunuzla size bu içeceklerden birini verebiliyor da.