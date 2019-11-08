Moskova'da itfaiyeciler, yanan binadan bir baykuşu kurtardılar

Rusya'nın başkenti Moskova'da itfaiyeciler, yangın nedeniyle boşaltılan bir apartmanın dairelerinden birinden Abu isimli bir baykuşu kurtardılar. Bebekliğinden beri büyüttüğü baykuşun hayatta olduğunu gören sahibiyse mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Moskova'da yangın çıkan sekiz katlı bir apartmanın sakinlerinden biri, itfaiyecilerden dairesinde kalan baykuşunu kurtarmalarını istedi.

İtfaiyecilerin tamamen bolaştılan apartmana girip baykuşunu kurtardıklarını gören sahibi gözyaşlarına engel olamadı ve onu uzun uzun okşadı.

Hayvanları satarak gelir kazanan yetiştiricilerin, bebekken kanatlarından biri kırılan baykuş Abu'yu ölüme terk ettiklerini anlatan sahibi, bir temizlik görevlisinin bebek baykuşu tesadüfen bulup kendisine getirdiğini ve o zamandan bu yana da hiç ayrılmadıklarını söyledi.