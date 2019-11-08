Rusya'da bir hapishaneye uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı: Kriminal geçmişini unutturacak yeni aile aranıyor

Tataristan’daki bir cezaevinin çalışanları, mahkumlara uyuşturucu taşıyan bir kediyi yakaladı. Hayvan barınağına teslim edilen kedi için şimdi, ona 'kriminal geçmişi' unutturacak aile aranıyor.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde bir cezaevinin çalışanları, mahkumlara uyuşturucu ulaştırmak için kullanılan bir kediyi yakaladı. Hayvanın üzerinde 12.85 gram esrar tespit edildi.

'Uyuşturucu kuryesi' bir hayvan barınağına teslim edildi. Veterinerler sağlıklı olduğunu söylese de kedi her ihtimale karşı karantinaya alındı.

Barınak çalışanları, kedi için yeni sahip arıyor. 'Dört ayaklı uyuşturucu kuryesi'nin hikayesi Sputnik'in videosunda.