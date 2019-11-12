Putin takvimleri Japonya'da rekor kırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğraflarıyla hazırlanan takvimler, Japonya'da üst üste 4. yılında da çok yoğun bir ilgi görüyor.

Rus liderin spor yaparken, doğada ve hayvanlarla vakit geçirirken çekildiği fotoğrafların süslediği takvimler, Japonya'da rekor kırmaya devam ediyor.

'Gençler arasında daha popüler'

Satış elemanı Yui Takahasi, "Takvimin popüleritesinin, Putin'i hayvanlarla oynarken ya da alışılmışın dışında bir haldeyken görmemizden kaynaklandığını düşünüyorum. Takvim, gençler arasında daha popüler" dedi.

St. Petersburg merkezli yayınevi 'Medniy Vsadnik', takvimi İngilizce ve Japonca da dahil sekiz dilde yayınlıyor.