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    Hava kirliliğiyle boğuşan New Delhi'de yeni hizmet: Satılık 'temiz hava'

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    Yeni Delhi'nin düşük hava kalitesinden dolayı, bir bar müşterilere temiz hava satmaya karar verdi. 15 dakikalık hizmetin fiyatı 24 TL.

    Hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Oxy Pure isimli bir şirket, müşterilerine temiz hava satıyor.

    299 Rupi (24 TL)'lik ücreti ödeyen herkes 15 dakika boyunca bu hizmetten faydalanabiliyor.

    Kimyasal tüplerde üretilip muhafaza edilen, çeşitli aromalara da sahip olan bu 'temiz havaların' vücut ve zihin üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

    'Dev bir 'gaz odası'

    Daha önce Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine acil durum ilan edilmişti ve okullarda beş milyon maske dağıtılmıştı. Havadaki zararlı parçacıkların seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği seviyenin 20 kat kadar üstüne çıktığı ve kentin dev bir 'gaz odasına' dönüştüğü belirtilmişti.

    Etiketler:
    hava kirliliği, Hindistan
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