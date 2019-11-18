Sarı Yelekler eylemleri birinci yılı doldurdu: Nasıl başlandı?

Eylemlere devam
Cumartesi günü Sarı Yelekler eylemlerinin yıl dönümünde sokağa indi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekler başkent Paris’te toplandı.
Fransa ve Avrupa'yı sarsan Sarı Yelekler eylemleri 17 Kasım'da 1. yıldönümüne ulaştı. Sarı Yelekler gösterileri nasıl başladı? Protestocuların talepleri neydi? Sarı yelek nasıl eylemlerin sembolü oldu? Sputnik, Sarı Yelekler'in bir yıllık hikayesini hazırladığı videoda anlatıyor.
Cumartesi günü Sarı Yelekler eylemlerinin yıl dönümünde sokağa indi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekler başkent Paris’te toplandı.
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