Sarı Yelekler eylemleri birinci yılı doldurdu: Nasıl başlandı?

Fransa ve Avrupa'yı sarsan Sarı Yelekler eylemleri 17 Kasım'da 1. yıldönümüne ulaştı. Sarı Yelekler gösterileri nasıl başladı? Protestocuların talepleri neydi? Sarı yelek nasıl eylemlerin sembolü oldu? Sputnik, Sarı Yelekler'in bir yıllık hikayesini hazırladığı videoda anlatıyor.