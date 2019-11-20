Bilim insanlardan 'yenilebilir tabaklar'

Güney Ural Devlet Üniversitesi'nde çalışan bilim insanlarının kimyasal maddeler kullanmadan ultrason vasıtasıyla dönüştürdükleri patates veya tahıl nişastasından üretilen bu yeni nesil malzeme, plastiğin yerini alabilir. Ekmek üretiminde testleri tamamlanan bu biyoplastiğin, ilaç için kaplama, tabak, çatal ve ambalaj için kullanılması öngörülüyor.

Araştırma görevlisi Udel Bagle yeni geliştirdikleri malzemeyi ''tek kullanımlık olanlardan çok daha iyi, yenilebilir, biyobozunur tabaklar'' olarak niteledi.

'Çevre sorunu, günümüzün en önemli konusu'

Yeni nesil malzeme üzerinde çalışan bilim insanları, biyoplastiğin ayrışma süresinin de son derece önemli olduğunu vurguluyor. Güney Ural Devlet Üniversitesi Gıda ve Biyoteknoloji Bölümü Başkanı İrina Potoroko, ''Aslında doğa dostu film üretimi, ayrı ve çok önemli bir konu. Çünkü çevre sorunu, günümüzün en önemli konularının başında geliyor'' diye konuştu.

Nişastadan üretilen 'plastiğin' dönüştürülmesinin doğa için zararsız olacağı ve sadece bir ay alacağı tahmin ediliyor.