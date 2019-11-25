‘Kendisi küçük, kalbi büyük’: Köpek yağmurda ıslanan sahipsiz kediyi evine götürdü

ABD’nin Teksas eyaletinde dişi bir köpek, yağmurdan ıslanmış bir yavru kediyi, kendisini takip etmesini sağlayarak yaşadığı eve kadar götürdü.

Teksas sakini Monica Burks, tuvaletini yapmak için dışarı çıkan köpeği Hazel'ın geri dönmediğini fark edince dışarı çıkmış. Anlattığına göre köpeği Hazel, sahibini görmesine karşın eve dönmektense, onun dikkatini sundurmanın altından gelen belli belirsiz bir miyavlama sesine çekmeye çalışmış.

Küçük ama emin adımlarla

Yarı Yorkshire Teriyeri, yarı Chihuahua olan Hazel, yağmur yağmasına rağmen sahibi Monica kediyi fark edene kadar içeri girmemekte ısrar etmiş. Nihayet Hazel kediyi içeri doğru yönlendirerek küçük adımlarla eve doğru hareket etmeye başlamış. Yavru kedi peşinden gelmeyi her bıraktığında da arkasına dönüp takip etmesi için onu cesaretlendirmiş.

‘Saf sevgi denilen şey böyle olmalı’

Eve girmesi için gereken son adımı atamayıp eşikten atlayamayınca ise, Hazel, minik kediyi ağzıyla tutup onu içeri taşımış.

Hazel’ın sahibi Monica, “Saf sevgi denilen böyle bir şey olmalı. O anlarda Hazel'ın annesel içgüdülerinin gün yüzüne çıktığını gördüm” diyor.

Hazel’ı da henüz bebekken annesi ona bakmayı reddedince sahiplendiğini anlatan Monica yavru kediye Sheba ismini verdiğini ve bakması için onu erkek kardeşi Michael’e verdiğini de ekliyor.