Bir sürücünün binlerce başlık geyik sürüsüne yol vermesi kameraya yansıdı

Karayolundan arabayla geçen bir sürücü, 3 bin başlık olduğu iddia edilen geyik sürüsünün geçişi için yaklaşık 20 dakika bekledi. Kameraya yansıyan ilginç görüntüler, Sputnik'in paylaştığı videoda.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde binlerce başlık geyik sürüsü, inşa edilmekte olan Salehard-Nadım karayolunu trafiğe kapattı.
Karayolundan arabayla geçen bir sürücü, 3 bin başlık olduğu iddia edilen geyik sürüsünün geçişi için yaklaşık 20 dakika bekledi. Kameraya yansıyan ilginç görüntüler, Sputnik'in paylaştığı videoda.
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