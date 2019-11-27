Uzay aracının sıradışı uçakla taşınması kameralara böyle yansıdı

Orion uzay aracı, uzay ortamının bir simülasyonunun yapıldığı bir vakum odasında test edilecek. Testlerden sonra, Artemis 1 uzay misyonu gerçekleştirilecek.

Aero Spacelines Super Guppy büyük yükleri taşımak için kullanılan bir uçak. İlk uçuşunu 1965 yılında gerçekleştirdi.

Artemis 1 misyonu

Artemis 1 misyonu, NASA’nın Orion uzay aracı ile Space Launch System roket taşıyıcı kullanarak gerçekleştirmeyi planladığı uzay görevi. Söz konusu görev sırasında Orion, Ay’ın etrafında üç günlük bir yolculuğa gönderilecek. Uzay aracı daha sonra da Dünya’ya dönecek.

Orion uzay aracının Artemis Ay keşif programındaki ana mürettebat aracı olması planlanıyor.

Daha önce NASA, Ay'a yeniden insanlı seferler düzenlemeyi hedefleyen Artemis misyonunda kullanılacak yeni nesil astronot giysisi tasarımlarını tanıtmıştı.