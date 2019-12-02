‘Kestirmeden gidip’ kara yolunu geçen Kamboçyalı tekneci, görenleri şaşırttı

Kamboçya'nın kuzeybatısında yer alan Siem Reap eyaletinde bir teknenin ilerlemekte olduğu kanaldan bir diğerine geçmek için kestirme yolu kullanarak kara parçası üstünden geçmesi görenleri şaşırttı.

Teknecinin bir kanaldan diğerine geçmek için su parçalarını birbirinden ayıran kara yolundan sakin bir biçimde, çok sıradan bir şey yapıyormuş gibi geçmesi, bu ana tanık olanları hayrete düşürdü. Görgü tanıklarından birisi tekneci için "Sanki tekneyi uçuruyordu" ifadelerini kullandı.