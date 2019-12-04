Seri üretime geçilen ilk uçan araba tanıtıldı: Hem ehliyet, hem de uçuş lisansı gerektirecek

Şirketle aynı isme sahip uçan arabanın, ağırlığının 664 kilogram, yakıt deposunun 100 litre, karadaki maksimum hızının 160 kilometre olduğu belirtildi. Aracın havada gidebileceği maksimum hızın ise 180 kilometre olduğu açıklandı. Aracın 3 bin 500 metreye kadar yükselebildiği belirtildi.

Araca şimdiden 100'e yakın sipariş alındığı ve fiyatının 600 bin dolar (3 milyon 446 bin Türk lirası) olduğu, sürücülerin hem ehliyet, hem de uçuş lisansına sahip olmaları gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Daha önce Çin'de trafik sorunlarını çözebileceği öngörülen tek kişilik helikopter tanıtıldı.